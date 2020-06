Lasker-Wallfisch in neuem Buch: Suche Wohnung in Berlin

Die englische Psychotherapeutin und Autorin Maya Lasker-Wallfisch würde laut ihres neuen Buches gerne in die deutsche Hauptstadt ziehen.

«In den letzten Jahren war ich häufiger in Berlin», erzählt die 62-Jährige in «Briefe nach Breslau». «Ich fühle mich in Berlin sogar mehr zu Hause als in London.» Die Tochter der aus Breslau stammenden Holocaust-Überlebenden Anita Lasker-Wallfisch ist 1958 in der englischen Hauptstadt geboren worden und dort aufgewachsen. «In Berlin bin ich der Geschichte meiner Familie näher, die Stadt gibt mir Energie», so die Autorin. Sie sei auf der Suche nach einer kleinen Wohnung in der deutschen Hauptstadt, schreibt sie. «Ich kann mir mich selbst gut in einer gemütlichen Altbauwohnung in Charlottenburg vorstellen», schreibt Lasker-Wallfisch.