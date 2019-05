Die Schriftstellerin Nora Bossong wird mit dem Kranichsteiner Literaturpreis des Deutschen Literaturfonds ausgezeichnet.

Die in Bremen geborene und in Berlin lebende Autorin «schreibt Romane, Gedichte, Essays und Reportagen - und ist in all diesen literarischen Genres eindrucksvoll zu Hause», hieß es zur Begründung. Die Jury sei beeindruckt von der Virtuosität und literarischen Klugheit der 37-Jährigen. Der Preis ist nach Angaben des Deutschen Literaturfonds vom 28. Mai 2019 mit 30 000 Euro dotiert und soll am 6. Dezember in Darmstadt überreicht werden.