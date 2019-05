Anna-Seghers-Preis für Fernanda Melchor und Joshua Groß

Der Anna-Seghers-Preis für Nachwuchsautoren geht in diesem Jahr an die mexikanische Erzählerin Fernanda Melchor und den deutschen Schriftsteller Joshua Groß.

Die mit jeweils 10 000 Euro dotierte Auszeichnung der Anna-Seghers-Stiftung wird am 6. Dezember in der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur verliehen, wie die Stiftung am 14. Mai 2019 in Berlin mitteilte. Die in Mainz geborene Schriftstellerin Anna Seghers (1900-1983) beschrieb in ihrem bekanntesten Roman «Das siebte Kreuz» (1942 in Mexiko erschienen) die Flucht aus einem NS-Konzentrationslager.