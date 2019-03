Enkelin empört über neue Stauffenberg-Biografie

Mit Empörung hat eine Enkelin von Claus Schenk Graf von Stauffenberg auf die Veröffentlichung eines neuen Buches reagiert, das die Motivation des gescheiterten Hitler-Attentäters neu beurteilt.

Sophie Freifrau von Bechtolsheim sagte am 19. März 2019 in Berlin, Thomas Karlauf habe ihrem Großvater in der Biografie «Stauffenberg. Porträt eines Attentäters» zu Unrecht «jede Moralität» abgesprochen. Der Autor leugne in seinem Buch, dass die Entscheidung zum Tyrannenmord von den Verschwörern damals aus Gewissensgründen getroffen worden sei.