Monika Rinck erhält Roswitha-Preis 2019

Die Berliner Schriftstellerin Monika Rinck erhält den Roswitha-Literaturpreis 2019 der Stadt Bad Gandersheim.

Die Autorin werde für ihr vielfältiges literarisches Werk geehrt, teilte Bürgermeisterin Franziska Schwarz am Donnerstag mit. Die mit 5500 Euro dotierte Auszeichnung soll am 27. Oktober in Bad Gandersheim übergeben werden.