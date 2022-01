Jazzfest Neukölln

Dem grauen Winterwetter mit Jazz trotzen: In Neukölln findet wieder das Jazzfest im Kulturstall auf dem Gutsgelände Schloss Britz statt.

An drei Tagen verbreitet ein buntes und vielfältiges Programm gute Laune in Neukölln. Das Instrument des Jahres 2022, das Drumset, spielt in der diesjährigen Ausgabe eine wichtige Rolle. Auf dem Programm stehen unter anderem die Bands und Künstler Hannes Zerbe Quintett, Trio Trasnoche, Hotchpotch, Jazzology, Schikane, Speak No Evil, The Flintstones Big Band und Labeau. Ein weiteres Highlight ist das Preisträgerkonzert des Nachwuchswettbewerbs StuVo-Jazz-Contest.