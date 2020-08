Berliner Jazztreff

Termin noch nicht bekannt

Die Lebendigkeit der Berliner Jazzszene ist auf dem Jazztreff in einer Bandbreite von Swing und Rock bis hin zu Blues und Latin zu erleben.

Die Lebendigkeit der Berliner Jazzszene ist auf dem Jazztreff in einer Bandbreite von Swing und Rock bis hin zu Blues und Latin zu erleben. Diese Vielfalt bringt der Jazztreff, eine Initiative des Landesmusikrats Berlin alljährlich an einem Wochenende im Oktober auf die Bühne: Kinder, Jugendliche, Erwachsene und nationale Größen der Jazzszene spielen in allen Besetzungen vom Solo bis zur Bigband. Dem Publikum wird Jazz in sämtlichen Spielarten geboten. Seit 2013 trägt die Veranstaltung den offiziellen Titel: "Jugend jazzt mit dem Skoda Jazzpreis beim Berliner Jazztreff".

"Jugend jazzt" Alljährlich treten auf drei Bühnen bis zu 60 Bands mit über 400 Musikern auf. Traditionell findet der Landeswettbewerb "Jugend jazzt" im Rahmen des Jazztreffs statt. In geraden Jahren wird der Gewinner unter Nachwuchs-Bands in kleiner Besetzung ermittelt, in ungeraden Jahren finden Wettbewerbe für Big Bands statt. Musikalische Höhepunkte sind die Konzerte der Berliner und Brandenburger Jugendjazzorchester, sowie der Studiopreisträger "Jazz".

Treffpunkt der Berliner Jazzszene Bekannte Persönlichkeiten der Berliner Jazzszene bereichern die Veranstaltung als Berater und bringen Musiker generationsübergreifend miteinander ins Gespräch. Diskussionsrunden geben Einblicke in die Arbeit an Musikschulen und von Konzertinitiativen in der Hauptstadt.

Auf einen Blick Was: Berliner Jazztreff 2020

Wann: Termin noch nicht bekannt

Wo:ufaFabrik

Berliner Jazztreff 2020Termin noch nicht bekanntnoch nicht bekannt

Jazztreff in der ufaFabrik Zum Stadtplan

