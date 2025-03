Spandauer Vorstadt

In der Oranienburger Straße gibt es neben zahlreichen Shopping- und Ausgehmöglichkeiten auch berühmte Bauwerke: so zum Beispiel die Neue Synagoge von 1866, die aufgrund der Ansiedlung vieler jüdischer Kaufleute in der Straße gebaut wurde. Des Weiteren steht hier das Postfuhramt und das Haupttelegrafenamt.



Weite Teile der Straße wurden in der Reichskristallnacht und im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört. In der DDR-Zeit wurde nicht viel unternommen, um die Straße wiederaufzubauen, lediglich der Monbijoupark zwischen Oranienburger Straße und Spree wurde 1961 zum Freizeit- und Erholungspark umgebaut.



Nach der Wende erlebte die Straße dann einen Aufschwung. Aus der Wertheim-Ruine wurde das Kunsthaus Tacheles. In den vielen leerstehenden Läden entstanden Szenekneipen - viele von Hausbesetzern der umliegenden Straßen betrieben. Das Tacheles-Areal wird derzeit umfassend umgestaltet. Ein Teil davon soll auch wieder kulturell genutzt weren.