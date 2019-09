Sie befinden sich hier: Startseite Lifestyle Shopping Einkaufsmeilen

Hackescher Markt

Der Hackesche Markt ist ein kreatives Zentrum im Bezirk Mitte mit Design- und Modeläden, internationalen Marken sowie zahlreichen Bars und Restaurants.

© Wolfgang Scholvien

Der Hackescher Markt ist das Kreativzentrum zwischen Friedrichstraße und Alexanderplatz. Mit kleinen Mode- und Schuhgeschäften, Designerlabels und Flagship-Stores bekannter Marken bietet die Gegend am südlichen Ende der Rosenthaler Straße attraktive Einkaufsmöglichkeiten. Touristen und Berliner kommen gerne hierher, um durch die Straßen rund um den Hackeschen Markt zu flanieren, in angesagten Cafés zu sitzen und das ein oder andere Designobjekt frisch aus der Hinterhof-Werkstatt zu erwerben.

Nach dem Mauerfall: Hackescher Markt wird zum Szene-Viertel Nachdem viele Altbauten dem Verfall preisgegeben wurden und immer mehr Baulücken entstanden, begann nach dem Mauerfall die umfassenden Sanierung und Bebauung der Gegend am gleichnamigen S-Bahnhof. Bereits ab Anfang der 1990er Jahre siedelten sich viele Künstler, Designer und Werkstätten in den verfallenen Häusern an und setzten kreatives Potential frei. Der Hackesche Markt wurde zum quirligen Szene-Viertel.

Zentrum der Berliner und internationalen Design- und Modeavantgarde Heute ist der Ort ein erschlossenes touristisches Zentrum, in dem Designläden, Fashion Stores und kleine, inhabergeführte Manufakturen das vielfältige Straßenbild prägen. Nicht nur am Platz vor dem S-Bahnhof, sondern auch in den Seiten- und Querstraßen haben seit Ende der 1990er Jahre sich Berliner Jung-Designer, Showrooms und internationale Modemarken angesiedelt, die zur kreativen Avantgarde zählen. Ein Wochenmarkt bietet zweimal wöchentlich frische Lebensmittel und Feinkost aus der Region sowie Mode, Taschen, Design und Accessoires.

Hackesche Höfe Ab Mitte der 1990er Jahre wurden die historischen Hackeschen Höfe umfangreich saniert und mit neuem Leben gefüllt. Das größte geschlossene Hofareal Deutschlands beherbergt in seinen denkmalgeschützten Gewerbehöfen nun erneut eine vielseitige Mischung aus Werkstätten, Mode, Design und Schmuck, Kunst und Kultur sowie Gastronomie.

Ausgangspunkt für das Nachtleben Der Hackesche Markt ist als wichtiger Verkehrsknotenpunkt von überall in Berlin aus gut zu erreichen. Ein idealer Ausgangspunkt für das Nachtleben in der Umgebung mit Theater, Kino und Varieté sowie zahlreichen Clubs, Bars, Restaurants, die Trends setzen oder aus anderen Metropolen nach Berlin bringen. Mit der Oranienburger Straße beginnt gleich am Platz vor dem S-Bahnhof eine bekannte Ausgehmeile.



