Der bekannteste Platz Berlins ist zugleich ein wichtiger Einzelhandelsstandort. Warenhäuser, ein Shoppingcenter und Filialisten bieten ein breites Sortiment.

Benannt nach dem russischen Zaren Alexander I., erhielt der Platz nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg in den 1960er und 70er Jahren seine heutige Gestalt. Vor allem die Befriedung des Platzes durch die Umlenkung des fließenden Verkehrs und die Errichtung von markanten Gebäuden machten den Alexanderplatz zu einem Ort, an dem Besucher flanieren, verweilen und einkaufen können.

Das ehemalige Centrum Warenhaus mit seiner charakteristischen Wabenfassade wurde in dieser Zeit eröffnet. Es war vor dem Mauerfall das wichtigste Kaufhaus in Ost-Berlin, das mit seinem breiten Sortiment viele Berliner und Touristen anzog. Nach umfassender Sanierung und Neugestaltung beherbergt das Gebäude heute das Warenhaus Galeria Karstadt Kaufhof . Von Mode und Schmuck bis Haushaltswaren und Technik bietet das Kaufhaus eine hochwertige Markenvielfalt. Erlesen ist auch die Feinkostabteilung im Erdgeschoss mit Backwaren, Fisch und Fleisch, Süßigkeiten, internationalen Spezialitäten sowie Weinen und Spirituosen.

Mode und Technik

Im restaurierten Berolina-Haus gegenüber dem S-Bahnhof ist die Modekette C&A eingezogen, die bereits 1911 ihre erste Deutschland-Filiale am Alexanderplatz eröffnet hatte. Auf mehreren Etagen werden Damen-, Herren- und Kindermode sowie Accessoires verkauft. In jüngster Zeit haben die Modeketten TK Maxx (am Bahnhof) sowie das irische Unternehmen Primark (neben dem Hotel Park Inn) große Filialen eröffnet. Für Technik-Fans ist der Alexanderplatz ebenfalls die richtige Adresse. Die Elektronik-Fachmarktkette Saturn präsentiert in ihrer Filiale im nach der Jahrtausendwende errichteten Einzelhandelsgebäude ein breites Angebot an Elektroprodukten und CDs.