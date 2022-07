Kreuzberg 61

Am Landwehrkanal prägen Wasser, herrschaftliche Fassaden und üppiges Grün eine völlig eigene Atmosphäre, in deren Mitte jedoch das Urban-Krankenhaus wie eine Burg aus Beton etwas fremd wirkt, was aber durch die vielen Menschen, die sich hier tagtäglich bewegen und die maritime Stimmung auf den Restaurantschiffen wieder aufgefangen wird. Hier findet sich auch der Urbanhafen, ein ehemaliger Binnenhafen, der heute jedoch auf ein schmales Becken zurückgebaut ist. Auf der öffentlichen Uferpromenade mit Grünanlage kann man am Wasser entlangflanieren.