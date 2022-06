Der Bergmannkiez in Kreuzberg ist der vielleicht berühmteste aller Berliner Kieze. Das hat gleich mehrere Gründe.

Felsen am Wasserfall im Viktoriapark in Kreuzberg - ein beliebter Treffpunkt

Der Bergmannkiez liegt im Süden von Kreuzberg . Er wird von Mehringdamm und Gneisenaustraße, den Friedhöfen an der Bergmannstraße und Fidicinstraße begrenzt. Benannt ist der Kiez nach der eben genannten Bergmannstraße , die ihren Namen wiederum von Marie Luise Bergmann hat. Der Großgrundbesitzerin gehörten die meisten Grundstücke in der Gegend.

Die heute bei Mietern, Käufern und Investoren so gefragten Wohnhäuser im Bergmannkiez stammen überwiegend vom Ende des 19. Jahrhunderts. Die Gebäude mit ihren schönen Stuckfassaden sind längst saniert, die Balkone hübsch möbliert und bepflanzt. In den Hinterhöfen ist Platz für Lauf- und Lastenräder, ein bisschen Grün und Buddelkästen. Hauptschlagader des Kiezes ist zweifelsohne die Bergmannstraße mit ihren vielen Restaurants mit internationaler Küche, Cafés und kleinen Läden. An ihr liegt auch die rund 3000 Quadratmeter große Marheineke-Markthalle , die Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Käse, Feinkost, internationale Küche und Blumen bietet. Auf dem Marheinekeplatz direkt daneben finden regelmäßig Flohmärkte statt. Frische Lebensmittel gibt es außerdem beim Ökomarkt auf dem Chamissoplatz

Wer von außerhalb in den Bergmannkiez kommt, kommt meist wegen dem Altberliner Flair, dem guten Essen und den kleinen Shops. Richtige Sehenswürdigkeiten hat der Kiez nicht, er ist selbst zur Sehenswürdigkeit geworden. Überregional bekannt und Anziehungspunkt für Flaneure ist natürlich die Bergmannstraße. Die Markthalle nutzen viele, um sich den Bauch vollzuschlagen, ihren kulinarischen Horizont zu erweitern und ein Gefühl für den Kiez und dessen Bewohner:innen zu bekommen. Am schönen Chamissoplatz halten sie an, um mal durchzuatmen und Fotos von den umliegenden Häusern zu machen.

Auch die Passionskirche am Marheinekeplatz und der alte Wasserturm an der Fidicinstraße, Ecke Kopischstraße sind Wahrzeichen des Bergmannkiezes. In der Kirche finden manchmal Rockkonzerte statt und es wird ein bisschen laut, im Wasserturm residiert ein Jugendclub. Der Bergmannkiez ist zwar schick geworden. Dass man in Kreuzberg ist, merkt man aber noch immer.