Der Südosten Kreuzbergs war vor dem Mauerfall von drei Seiten von der deutsch-deutschen Grenze umschlossen. In den 1970ern und 1980ern befand sich hier das Zentrum der Alternativbewegung und Hausbesetzerszene.

Menschen genießen die Sonne im Görlitzer Park in Berlin.

Das Kottbusser Tor in der Abenddämmerung.

SO 36 ist die alte Bezeichnung für den Postzustellbezirk Südost 36. Er umfasste neben dem Kreuzberger Teil noch Teile von Alt-Treptow und Mitte . Berlin SO 36 wird heute vom Landwehrkanal und dem ehemaligen Luisenstädtischen Kanal begrenzt.

Der Verkehrsknotenpunkt Kreuzbergs ist das Kottbusser Tor, von den Einheimischen auch "Kotti" genannt. Geprägt wird der Platz vor allem durch das NKZ (Neues Kreuzberger Zentrum) im Norden, einem in den 1970ern erbauten Hochhaus das die Adalbertstraße überspannt. Der Platz im Herzen Kreuzbergs ist Ausgangspunkt für Kneipentouren, Treffpunkt und sozialer Brennpunkt zugleich. Es geht sehr international zu am Kotti: Die Gegend gilt als Herzstück des multikulturelle Kreuzbergs.

Wassertorplatz

Ähnlich sieht es am Wassertorplatz aus, besonders im südlichen Teil, der fast flächendeckend von Neubauten beherrscht wird. Hier nahm einst der mittlerweile zugeschüttete Luisenstädtische Kanal seinen Lauf. Heute ist er eine denkmalgeschützte Grünfläche mit Teich, Skulpturen und einer Gartenbrücke. Einige Gründerzeitaltbauten am Platz erinnern an das einstige großbürgerliche Flair.