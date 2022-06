Gründerzeitbauten, grüne Hinterhöfe und kleine Läden sind typisch für den Wrangelkiez in Kreuzberg. Dazwischen finden sich immer mehr Bars und Szenekneipen.

Das Wandbild des portugiesischen Künstlers Victor Ash von einem Astronauten ist an einer Häuserwand in der Mariannenstraße Ecke Skalitzer Straße zu sehen.

Fußball: EM, Türkei - Italien, Vorrunde, Gruppe A, 1. Spieltag: Gäste eines türkischen Restaurants nahe dem Schlesischen Tor in Berlin-Kreuzberg schauen sich das Spiel im Fernsehen an.

Der Kreuzberger Wrangelkiez ist ein dicht besiedeltes Wohnviertel im Osten Kreuzbergs, direkt an der Grenze zu Friedrichshain und Treptow . Begrenzt wird der Kiez von Skalitzer Straße und Görlitzer Park, Landwehrkanal und Spree. Die rund 13.000 Einwohner wohnen vornehmlich in Mehrfamilienhäusern aus der Gründerzeit, die teilweise mehrere, oft begrünte Hinterhöfe aufweisen. Seinen Namen hat der Wrangelkiez erst seit späten 1980er Jahren, benannt nach General Friedrich von Wrangel. Vorher wurde das Wohngebiet Schlesisches Viertel genannt.

Wohnen und Ausgehen im Wrangelkiez

Lange Zeit war der Wrangelkiez ein eher einfaches, nicht besonders wohlhabendes Viertel mit einer jungen, multikulturellen Anwohnerschaft. In gewissem Maße ist das bis heute so. Sie prägen den Kiez – und das auch kulinarisch. Restaurants, Imbisse und Bistros mit internationalen Spezialitäten findet man vor allem in der Wrangelstraße, aber auch am Görlitzer Park und in den kleineren Nebenstraßen. Gehobenere Küche gibt es am Flutgraben.