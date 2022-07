BMW Berlin-Marathon

24. und 25. September 2022

Ende September steht die Hauptstadt ganz im Zeichen eines der größten Lauf-Events der Welt: dem Berlin-Marathon.

Über 40.000 Teilnehmer:innen sind jährlich beim Berlin-Marathon am Start. Sie kommen aus rund 120 Ländern, entsprechend international und bunt ist die Teilnehmer- und Zuschauerschar.

Hotspots für Zuschauer Die beliebtesten Plätze an der Strecke sind die Siegessäule (0,6 km), das Bundeskanzleramt und Reichstag (6,5 km), der Friedrichstadtpalast (8 km), der Platz am Wilden Eber (28,5 km), der Olivaer Platz (33,5 km) die Gedächtniskirche (35 km), der Potsdamer Platz (38,5 km), die Straße Unter den Linden (41 km) und natürlich das Brandenburger Tor (42 km).

Weitere Marathon am Wochenende Neben den Läufern sind am Sonntag (Start: 9:15 Uhr) auch die Rollstuhlfahrer (Start: 8:45 Uhr) und Handbiker (Start: 8:58 Uhr) auf der Straße des 17. Juni mit am Start. Die Skater laufen bereits am Samstag (Start 15:30 Uhr), auch der Mini-Marathon (15:10 Uhr) und der Bambini-Lauf (Start: 11:00 Uhr) finden am Samstag statt.

Straßensperrungen und Umleitungen Während der Veranstaltungen kommt zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Allen Zuschauern wird empfohlen die U- und S-Bahnen zu benutzen. Am Samstagnachmittag und Sonntag sind vor allem in Tiergarten und Mitte die Straßen der Marathonstrecke fast durchgehend bis zum Veranstaltungsende gesperrt. Außerdem kommt es zu Straßensperrungen in Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Steglitz, Wilmersdorf und Zehlendorf.

Anmeldung für den BMW Berlin-Marathon Nachdem die 40.000 Startplätze des BMW Berlin-Marathon 2013 innerhalb von nur dreieinhalb Stunden vergeben waren, gab es für den Berlin-Marathon 2014 erstmalig ein neues Anmeldeverfahren. Nach einer Vor-Registrierungsphase in der alle Interessenten erfasst wurden, fand im Anschluss eine Verlosung der Startplätze statt. Dieses Verfahren hat sich bewährt und wird weitergeführt.

Registrierung für das Losverfahren für 2022 Die Registrierung bzw. die Übertragung eines Startplatzes von 2021 auf 2022 für den Berlin Marathon ist bereits geschlossen. Die Registrierungsphase für den Marathon 2023 beginnt Ende September. Die Gewinner/Teilnehmer werden wie immer per Losentscheid ermittelt und automatisch informiert. Der Termin für den 49. BMW Berlin-Marathon wurde noch nicht kommuniziert.

Auf einen Blick Event BMW Berlin-Marathon 2022 Location Straße des 17. Juni, zwischen Brandenburger Tor und "Kleiner Stern" Beginn 24. September 2022 Ende 25. September 2022 Start 09:15 Uhr (Läufer)

Start-/Zielbereich: Straße des 17. Juni Zum Stadtplan

