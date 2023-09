Berlin-Marathon: Umfangreiche Straßensperrungen im Stadtgebiet

Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer müssen in dieser Woche mit zunehmenden Einschränkungen im Stadtgebiet rechnen. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte, wird die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße bereits am Montag gesperrt. Weitere Sperrungen folgen am Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag.