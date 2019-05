Hafenfest im Shoppingcenter Tempelhofer Hafen

Das Einkaufszentrum Tempelhofer Hafen feiert Anfang Mai das Tempelhofer Hafenfest mit vielen Aktionen und Musik.

Beim Tempelhofer Hafenfest am 4. und 5. Mai 2019 laden die Shops des Einkaufscenters nicht nur zum Einkaufen, sondern auch zu Musik und Unterhaltung ein. Am Samstag sorgen zahlreiche Musiker für Stimmung, bis der Abend um 22 Uhr mit einem Feuerwerk zu Ende geht. Auch am Sonntag, der verkaufsoffen ist, bespielen wieder Bands und Sänger die Bühnen des Hafenfestes.