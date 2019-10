Auch viele Botschaften haben in Dahlem ihr Quartier aufgeschlagen, vor allem rund um die Podbielskiallee. Die Museen können sich ebenfalls sehen lassen. Das Museum Europäischer Kulturen zeigt die Alltagskultur in Europa vom 18. Jahrhundert bis heute. Die Domäne Dahlem ist ein Freilandmuseum für Agrar- und Ernährungskultur. Der Kunst widmen sich das Brücke-Museum und das Kunsthaus Dahlem. Im Alliiertenmuseum wird die Geschichte des Kalten Krieges in Berlin nachgezeichnet.