Wannsee war einst eine prachtvolle Villenkolonie, nur wenige der alten Häuser sind noch existent. So gab es beispielsweise die Colonie Alsen, eine vom Bankier Wilhelm Conrad gegründete Sommervillenkolonie am nördlichen Ufer des Kleinen und westlichen Ufer des Großen Wannsee. Die prachtvollen Villen dieser nobelsten Berliner Kolonie stellten, eingebettet in einen Park, eine einzigartige Kulturlandschaft der Zeit des Kaiserreichs und der Weimarer Republik dar. Das damals entstandene Gesamtkunstwerk der Anlage kann nur noch erahnt werden.