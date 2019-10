Zur Naherholung gibt es das Strandbad Wannsee mit seinen Strandkörben und Sonnenterrassen. Das Freibad ist eines der größten seiner Art in Europa und bietet Platz für bis zu 30.000 Badegäste. Der Sand wurde mit der Bahn vom Timmendorfer Strand an den Großen Wannsee gebracht. An den Hängen der Niederung Rehwiese befinden sich zu beiden Seiten Villen aus der Zeit der Jahrhundertwende. Die früher sumpfige Bodensenke verbindet den Schlachtensee mit dem Nikolassee . Heute ist sie weitgehend trockengelegt.