Zehlendorf

Die Gartenstadt an der Berlepschstraße wurde zwischen 1913 und 1930 unter Einfluss der englischen Gartenstadtbewegung errichtet und wurde eine der ersten als Gartenstadt bezeichneten Siedlungen in Berlin. Klassizistisch anmutende Formelemente und ein zurückhaltender Expressionismus bestimmen das architektonische Bild.



Anfang der 90er-Jahre zogen 172 Familien in die familienfreundlichen Miet- und Eigentumswohnungen der Öko-Siedlung Berliner Straße/ Colmarer Weg zwischen der S-Bahn-Strecke und der lauten Berliner Straße. Die ruhige, kleine Siedlung mit autofreiem Innenbereich und Grünfläche mit Teich wird teilweise von den Eigentümern mitfinanziert.