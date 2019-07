In Müggelheim geht es ruhig zu. Der Ortsteil liegt umgeben von Wasser und Wald im Köpenicker Forst, einen Bahnanschluss gibt es nicht. Der nächstgelegene S-Bahnhof ist Wilhelmshagen in Berlin-Rahnsdorf . Von dort geht es weiter mit dem Bus oder mit der Fähre. Die Fähre F24 von Rahnsdorf nach Müggelheim ist eine Besonderheit: Die Überfahrt erfolgt per Ruderboot. Es trägt den schönen Namen "Paule III".