In den 1910er Jahren siedelten sich in Oberschöneweide die AEG an. Der Ortsteil wurde damit zu einem wichtigen Zentrum der Elektroindustrie und eines der wichtigsten Fabrikquartiere Berlins. Nach der Enteignung der ansässigen Betriebe und deren Umwandlung in Volkseigentum unter sowjetischer Besatzung folgte mit der Wende der Niedergang des Industriestandorts Oberschöneweide - und schließlich dessen Wiederbelebung.