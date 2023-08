Im nördlichen Teil der Wendenschloßstraße sind viele Neubauten entstanden. Hier liegt auch das Salvador-Allende-Viertel, eine Plattenbau-Hochhaussiedlung aus den 1970ern, die in den 1980er Jahren noch erweitert und mittlerweile aufgewertet und saniert wurde. Die Innenhöfe sind großzügig begrünt, das Landschaftsschutzgebiet Kämmereiheide befindet sich in unmittelbarer Nähe. Auf dem "Bullenacker" an der Müggelspree und Am Amtsgraben sind Stadtvillen und fünfgeschossige Bauten entstanden. Zwischen den Häusern gibt es Mietergärten und viel Grün.