Friedrichshagen

In der einstigen Villenkolonie Friedrichshagen am Nordufer des Müggelsees wohnen viele Künstler in herrschaftlichen Altbauten, aber auch Plattenbauten haben ihren Platz.

Zurück Weiter © visitberlin, Foto: Philip Koschel Am Müggelsee in Friedrichshagen

© Franziska Delenk Scharnweberstraße

© Franziska Delenk Die Erpe in Hirschgarten

© Franziska Delenk Lebensader des Ortsteils: die Bölschestraße

© Franziska Delenk Altbauten in Friedrichshagen

© dpa Seebad Berlin-Friedrichshagen

© dpa Die Sonne geht an der DLRG-Wasserrettungsstation Friedrichshagen auf.

Im 19. Jahrhundert war Friedrichshagen ein beliebtes Ausflugsziel und entwickelte sich nach und nach zur Villenkolonie. Der Friedrichshagener Dichterkreis wurde dort aufgrund der Ruhe und Naturnähe gegründet. Nicht nur Dichter, auch Künstler wohnten und wohnen hier: jeden Sommer werden die Ateliers geöffnet, es gibt zudem viele Galerien.

Spreetunnel als Friedrichshagener Besonderheit Eine Besonderheit ist der Spreetunnel aus den 1920er Jahren, der es ermöglicht, die Spree von Friedrichshagen nach Köpenick zu unterqueren. Das Berliner Bürgerbräu in unmittelbarer Nähe war bis zur Schließung im Jahr 2010 die älteste Brauerei Berlins. Ein Teil des Brauereigebäudes wurde mittlerweile in ein Museum umgewandelt, die dem die historische Bierherstellung erlebbar wird.

Bölschestraße: Flaniermeile und Lebensader Der Mittelpunkt des Ortsteils ist zweifelsohne die Bölschestraße, eine Flaniermeile mit repräsentativen Häusern aus zwei Jahrhunderten, Geschäften und Gastronomie. Benannt wurde sie nach dem Schriftsteller Wilhelm Bölsche, der dem Friedrichshagener Dichterkreis angehörte. Durch die - wenn auch teils überformten - historischen Gebäude, von denen über hundert unter Denkmalschutz stehen, wird Friedrichshagen zum Flächendenkmal.