Das Wasser prägt das Leben in dem Köpenicker Ortsteil - vor allem an den Wochenenden und in der Ferienzeit im Sommer. Dann kreuzen zahlreiche Segel- und Motorboote die Gewässer. Am Langen See befindet sich der Yachthafen Schmöckwitz, der Liegeplätze zur Miete anbietet. An der Dahme, nicht weit von der Schmöckwitzer Brücke entfernt, lädt das Strandbad Schmöckwitz zum Badespaß ein. In der Nähe befinden sich außerdem mehrere Campingplätze direkt am Wasser, an denen auch gebadet werden kann.