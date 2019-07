Rahnsdorf ist ein ehemaliges Fischerdorf, in dem heute vor allem Villen und Einfamilienhäuser stehen. Auch bei Touristen ist der Ortsteil am Ufer des Müggelsees beliebt.

In Kanus erkunden junge Leute bei strahlendem Sonnenschein die Wasserkanäle von "Neu-Venedig" im Berliner Stadtteil Rahnsdorf.

Rahnsdorf hat einige denkmalgeschützte Ensemble vorzuweisen. Dazu gehören Dorfanger und Dorfstraße, der S-Bahnhof Rahnsdorf, die Dorfkirche sowie das Strandbad Müggelsee . Entlang des südlichen Randes verbindet die Müggelspree den Müggelsee und den Dämeritzsee . Dazwischen fächert sie sich in fünf Kanäle auf, die dem Gebiet den Beinahmen Neu-Venedig einbrachten.

Ehemalige Villenkolonie Hessenwinkel

Die Triglaw-Brücke verbindet die Ortslage Hessenwinkel - einen ehemaligen Luftkurort am Dämeritzsee - mit einer vorgelagerten Insel, die von Einfamilienhäusern auf großzügigen Grundstücken geprägt ist. In Hessenwinkel und Wilhelmshagen gibt es auch noch alte Villen aus der Kaiserzeit. Auf einem ehemaligen Militärgebiet sind in den letzten Jahren neue Reihen- und Doppelhäuser entstanden.