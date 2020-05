Charlottenburg Südwest: Karl-August-Platz und Stuttgarter Platz

An der Helmholtzstraße und Franklinstraße im Nordosten Charlottenburgs an der Grenze zu Moabit gibt es überwiegend einfache Altbauten. Die TU Berlin ist dort ansässig. Im Bereich zwischen Landwehrkanal und Spreebogen ist die Spreestadt Charlottenburg entstanden, ein neues Stadtquartier für Dienstleistung, Gewerbe und Wohnen auf dem ehemaligen Industrie- und Gewerbegelände. Mit 250.000 qm ist das Gelände dreimal so groß wie die Potsdamer-Platz-Bebauung