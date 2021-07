Der Eagel Slam findet unter der Fittiche eines mächtigen Igel-Adler-Hybridwesens statt: Dem legendären Eagel.

Fünf bis sechs Wortakrobatinnen und Sprachkünstler treten um die Gunst des launischen Fabelwesens. Besonders spannend ist die Improrunde im Halbfinale: Hier können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Schlagfertigkeit unter Beweis stellen. In der Regel gibt es beim Eagel Slam eine offenen Liste, sodass auch kurzentschlossene Poeten mitmachen können. Diese sollten abends rechtzeitig erscheinen und ihren Teilnahmewunsch beim Einlass kundtun.

Vom großen Literaturevent bis zur Lesung - Berlins Literaturszene bietet vielfältige Veranstaltungen. Plus: aktuelle Nachrichten aus der Berliner Literaturszene. mehr

© dpa

Beim Poetry Slam treten Poeten, Dichter und Autoren gegeneinander an. Eine Auswahl an Dichterschlachten in Berlin. mehr