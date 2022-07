Jana Klar: Ich nehme Heimat mit

Als Jana Klar in ihre Heimat Berlin zurückkehrt, bemerkt sie, was Heimat für sie bedeutet.

Jana Klar heißt eigentlich Jana Heinicke und wurde in Berlin geboren. Sie studierte Literarisches Schreiben in Bern und arbeitet heute als Autorin und Moderatorin. Auch trat sie als Poetry Slammerin auf und gewann 2011 den 2. ZDFkultur Poetry Slam. Ihre bildhaft geschriebenen Texte trägt sie frei und auf eine sehr ruhige und nachdenkliche Art vor. Oft macht sie sich darin Gedanken über alltägliche Dinge des Lebens. Heute lebt sie in Berlin.

Maybachufer, Mehringdamm und Mauerpark Berlin bedeutet für Jana Heimat. In ihrem Text «Ich nehme Heimat mit» beschreibt sie, welche Erinnerungen und Erlebnisse dieses Heimat-Gefühl in ihr auslösen. Für sie ist Heimat fettige Hände von Quarkkäulchen, der Geruch des Landwehrkanals am Maybachufer, der Geschmack einer Currywurst auf dem Mehringdamm und von Becks im Mauerpark. Die Poetry Slammerin denkt an Flohmarktausflüge , ans Schwäne füttern, Straßenmusik und an Wände voller Graffiti. Ihre Erinnerungen verbindet sie stets mit einem Ort in Berlin.

Jana Klar: Nur Berliner haben ein Herz mit Schnauze In Abgrenzung zu anderen Städten macht das «Herz mit Schnauze» die Berliner für Jana Klar einzigartig. «So richtig direkt gesagte Unhöflichkeiten» vermisst Jana Klar in anderen Städten. Sie ist der Meinung, dass man seine Heimat einmal verlassen haben muss, um herauszufinden, was Heimat bedeutet.

Was ist Heimat? Was also ist Heimat? Heimat seien Kleinigkeiten, Gerüche, Gesagtes, Zufluchtsorte und Wärme im Bauch. Heimat ist ein Gefühl, dass man in sich trägt und welches nicht übertragbar ist. Sie «ist die Gewissheit, dass es auf der Welt nicht Besseres gibt. Und egal wohin, wie weit ich auch gehe, ich nehm ein Stück Heimat dahin mit.»

