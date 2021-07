Jeden dritten Freitag im Monat findet der Bastard Poetry Slam im Ritter Butzke in Berlin statt.

Seit 1993/94 gibt es den Bastard Poetry Slam, der bis zum Ende der 90er Jahre noch im Ex und Pop in Schöneberg veranstaltet wurde. Seit 4 Jahren wird der älteste Poetry Slam Deutschlands nun im Ritter Butzke ausgetragen.

