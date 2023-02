Jeden ersten Donnerstag im Monat steigt im Ritter Butzke mit «Spree vom Weizen» eine Poetry Slam-Show mit Stand Up-Elementen und Technolyrik.

Die Show ist der Nachfolger des Bastard Poetry Slam, seinerzeit der älteste Poetry Slam Deutschlands. Mit dabei sind regelmäßig die bekannten Slam-Größen Andy Strauß, Tanasgol Sabbagh, Julian Heun, Ken Yamamoto, der Schneekönig und - sofern er in Berlin ist - Frank Klötgen. Ernesto Limares sorgt für den passenden Sound.

© dpa

Beim Poetry Slam treten Poeten, Dichter und Autoren gegeneinander an. Eine Auswahl an Dichterschlachten in Berlin. mehr