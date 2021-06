Guerilla Slam

Jeden 3. Montag im Monat treffen sich Vertreter der deutschsprachigen Poetry Slam-Szene im Monarch in Berlin.

Das Konzept heißt U20 vs. Ü20, die beiden Teams aus je 4 bis 5 Poeten treten in getrennten Gruppen gegeneinander an. Aus jeder Gruppe kommen zwei Teilnehmer ins Finale. Der Slam findet im Monarch direkt am U-Bahnhof Kottbusser Tor statt.