Pfingstfest an der Scharfen Lanke

18. bis 20. Mai 2024

© dpa

Jährlich gibt es in Spandau am Pfingstwochenende ein traditionelles Volksfest - das Spandauer Pfingstkonzert an der Scharfen Lanke.

An der scharfen Lanke in Wilhelmstadt, Spandau, findet jedes Jahr an Pfingsten das Spandauer Pfingstkonzert statt. Es wird natürlich viel Musik und ein buntes Programm für die ganze Familie geben. Details zum Programm folgen zeitnah zur Veranstaltung.

Auf einen Blick

Scharfe Lanke Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen Zum Stadtplan Ende der Kartenansicht

Adresse Scharfe Lanke 13595 Berlin Zum Stadtplan Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

© dpa Pfingsten in Berlin Tipps und Ratgeber für die Pfingstfeiertage 2024 in der Hauptstadt. mehr

© Deutsche Symphonie-Orchester Berlin Orchester Die Orchester Berlins erhalten gute Noten von der Musikwelt. Edle Klänge - von den Philharmonikern bis zur Staatskapelle, von der Symphonie bis zur Kammermusik. mehr