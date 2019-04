Die Berliner Mauer mit der Spiegelreflexkamera neu entdecken

Geschichte und Technik: In diesem zweitägigen Workshop gibt es für Kinder ab 13 Jahren einiges zu lernen und zu entdecken.

Wie funktioniert eine Spiegelreflexkamera? Wie bearbeitet man digitale Bilder am Computer? Und welche Bedeutung hat die Berliner Mauer heutzutage noch? Zunächst einmal machen sich die Kinder mit der Kamera unter Anleitung vertraut. Ihnen wird erklärt, welchen Einfluss Blende, ISO-Wert und Co. auf ein Bild haben können.



Dann heißt es: Rausgehen! In Kreuzberg und Mitte spüren die Kids die Spuren der Berliner Mauer auf und halten diese fotografisch fest. Dabei erfahren sie zahlreiche Hintergrundinformationen zur Geschichte der Mauer.



Anschließend werden die Bilder am PC mit gängigen Bearbeitungsprogrammen angepasst. Jeder Teilnehmer erhält zum Abschluss eine CD mit seinen Bildern.