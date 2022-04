Musik, Feuershow, Tanz, Seifenblasen, Lagerfeuer und beste Berliner Stimmung: Die friedvolle Walpurgisnacht im Mauerpark geht in diesem Jahr bereits in die 16. Runde.

Unter freiem Himmel können Berliner:innen und Gäste in gemütlicher Atmosphäre in den Mai feiern. Jedes Jahr stellen zahlreiche Künstler:innen ihr Können bei der Walpurgisnacht im Mauerpark unter Beweis - von Jonglage über Feuerkunst hin zu Pantomime. Nicht fehlen dürfen die unzähligen bunt schillernden Seifenblasen, die zur Walpurgisnacht durch den Mauerpark schweben und nicht bei Kindern für leuchtende Augen sorgen. Ohne Musik keine Walpurgisnacht: Wer friedvoll und ausgelassen in den Mai tanzen möchte, wird im Mauerpark fündig.