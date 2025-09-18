Jeden Sonntag um 13 Uhr ist es soweit: In der Kunstfabrik Schlot wird gelesen! Der Frühschoppen wurde ursprünglich als «Dr. Seltsams Frühschoppen» gegründet und im Jahr 2004 umbenannt. Aktuelle und vergangene Mitglieder der selbsternannten Mutter aller Lesebühnen sind unter anderen Hort Evers, Susanne Riedel, Bov Bjerg, Hans Duschke, Hinark Husen, Sarah Schmidt, Andreas Scheffler und Jürgen Witte.