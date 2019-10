Martinsumzug durch Alt-Lichtenberg

Bereits zum zehnten Mal ziehen hunderte Kinder mit leuchtenden Laternen vom Freiaplatz ausgehend durch Alt-Lichtenberg.

Rund 800 Teilnehmer zählte die beliebte Veranstaltung im vergangenen Jahr. Der Umzug startet am Freiaplatz und führt durch das Nibelungenviertel zum Hand-Zoschke-Stadion. Begleitet werden die kleinen Glühwürmchen in spe von einem Martinsreiter.



In der Howoge Arena werden die Teilnehmer von Bezirksstadträtin Katrin Framke begrüßt. Anschließend können die Besucher der Geschichte des heiligen Sankt Martin lauschen. Zum Aufwärmen gibt es heißen Tee - auch dürfen die Martinshörnchen nicht fehlen.