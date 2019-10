Laternenumzug im Museumsdorf Düppel

Am Martinstag lädt auch das Museumsdorf Düppel zum Laternenumzug ein.

Mittelalter im Laternenschein: Mit Pferd und Reiter an der Spitze können Kinder mit ihren Laternen durch historische Gassen und an bezaubernden Gärten vorbei. Im warmen Licht der bunten Laternen zeigt sich das Museumsdorf von seiner atmosphärischen Seite. Am Martinstag gibt es zudem Musik von den Düpplinger Spielleuten sowie Speis und Trank für hungrige Teilnehmer.



Insgesamt drei Laternenumzüge starten um 15, 17 und 19 Uhr.