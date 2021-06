Rendezvous im Britzer Garten

Der Britzer Garten lockt mit spannenden Entdeckungen rund um die Vielfalt der Natur an die frische Luft.

Highlight für große und kleine Besucher ist die Eröffnungsfeier am 04. Juni. Live-Experimente, ein Bühnenprogramm und Mitmachaktionen laden die Naturforscher in spe dazu ein, in die faszinierende Welt der Pflanzen und Tiere einzutauchen.