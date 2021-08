Trickfilm-Werkstatt in den Herbstferien

Der Workshop richtet sich an Kinder zwischen 10 und 14 Jahren. Vier Tage lang lernen die Teilnehmer, mit einfachen Mitteln richtige Trickfilme zu produzieren.

Die kleinen Regisseure in spe können ihre eigenen Ideen von Anfang an umsetzen und ihre Fantasie Realität werden lassen. Zunächst gestalten sie mit Knete ihre Hauptfigur - ob Mensch, Tier, Fabelwesen oder Gegenstand. Anschließend lernen die Kids die Grundzüge der Stop-Motion-Technik. Mithilfe verschiedener Hintergründe, Musik- und Tonelemente entstehen im Laufe des Workshops so vollständige und in sich abgeschlossene Trickfilme.



Der Workshop wird von Gary Rosborough und Jan Caspers geleitet, welche beide über jeweils rund 20 Jahre Erfahrung in der Vermittlung von kreativen Techniken verfügen.