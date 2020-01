Experimente in der Dunkelkammer

Fotografieren geht auch ohne Kamera: Im C/O Berlin lernen Kinder ab 9 Jahren, Fotogramme herzustellen.

Heutzutage können Fotos dank Smartphone und Co. jederzeit schnell und problemlos erstellt werden. Bei dem Fotoworkshop im C/O Berlin lernen die kleinen Teilnehmer jedoch eine ganz andere Technik kennen. Fotogramme entstehen, indem lichtempfindliches Fotopapier mit Gegenständen belegt und kurz belichtet wird. Nach der Entwicklung in der Dunkelkammer hält man als Ergebnis monochrome Kunstwerke mit einem ganz eigenen Charme in den Händen.



Zwei Tage lang befasst sich der Workshop mit der besonderen Technik. Wer besondere Objekte mittels Fotogramm-Technik ablichten möchte, kann diese zum Workshop mitbringen. Es eignen sich beispielsweise Federn, Pflanzen, Urlaubsmitbringsel wie Muscheln oder kleine Alltagsgegenstände.