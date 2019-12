Familienführung im Konzerthaus

Das Konzerthaus lädt Kids zwischen 5 und 12 Jahren mit ihren Eltern zur Entdeckung des Hauses ein.

Was passiert hinter den Türen des Konzerthauses am Gendarmenmarkt, wenn keine Konzerte stattfinden? Kleine und große Berliner können einen Blick hinter die Kulissen werfen und das Schauspielhaus ganz genau unter die Lupe nehmen. Kindgerecht erläutern die Begleiter, woraus ein Orchester besteht und was alles für ein erfolgreiches Konzert notwendig ist. Besonders spannend ist die Orgel im Großen Saal - welches Kind kann die Pfeifen am schnellsten zählen? Treffpunkt für die Teilnehmer ist der Besucherservice.