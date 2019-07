Segeln am Großen Fenster

Seemannsknoten knüpfen, Segel hissen und dem Wind hinterher fahren: In diesem Workshop lernen die Kids die Grundkenntnisse des Segelns . Auf kleinen Jollen erkunden die Segler in spe unter professioneller Anleitung die Havel am Großen Fenster. Zuerst gibt es jedoch eine theoretische Einweisung zur Funktionsweise von Segelbooten und dem richtigen Verhalten an Bord.Voraussetzung zur Teilnahme ist die Vorlage einer Freischwimmerbescheinigung bei der Anmeldung.