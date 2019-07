Zahlreiche Segelvereine, Clubs und Bootsverleiher unterstützen Berliner Segler bei der Ausübung ihres Hobbys. Zudem locken Veranstaltungen wie die Havel Klassik regelmäßig Segler aus ganz Deutschland in die Hauptstadt.Das Berliner Segelrevier zeichnet sich durch seine Vielfältigkeit aus. Sportlich ambitionierte Segler finden sich in der regen Regattaszene wieder während Wandersegler auf mehr als 20 brückenlosen Kilometern die Segel ausbreiten können, ohne den Mast legen zu müssen. Wer mit gesetzten Segeln entlang der Greenwich Promenade, der Kladower Hafenpromenade oder des Strandbades Wannsee gleitet, kann sich über fröhliches Winken und sehnsüchtige Blicke der Flaneure am Ufer freuen.Insbesondere der Bereich der Unterhavel (Scharfe Lanke, Wannsee und rund um die Pfaueninsel ) ist an heißen Sommertagen bei Wassersportlern beliebt. Dies verlangt Seglern - vor allem in engen Passagen - eine erhöhte Aufmerksamkeit ab. Ruhiger geht es in der Regel an Tegeler See und Müggelsee zu.