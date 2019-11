Workshop: Lebensmittel-Retter

In diesem Workshop lernen Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln.

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland weggeworfen - damit das in Zukunft nicht so weitergeht, werden in diesem Workshop spielerisch wichtige Fragen im Umgang mit Lebensmitteln behandelt. Wie lange sind sie haltbar? Wo gehören sie hin? Wie lagert man Lebensmittel richtig und was bedeutet das Mindesthaltbarkeitsdatum? In Kooperation mit dem Verein Restlos Glücklich e.V., der sich gegen die Verschwendung von Essen engagiert, werden Kinder selbst zum echten Lebensmittel-Retter.