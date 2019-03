Bauhauswoche Berlin 2019

Eine sogenannte Schaufensterausstellung in Shops der Charlottenburger Kantstraße und in vielen Läden rund um den Savignyplatz stellt die Geschichte und den sozialen Anspruch der Gestaltungen des Bauhauses vor und möchte den Flaneuren quasi im Vorbeigehen einen Überblick über das 14-jährige Wirken der Bauhaus-Schule liefern. Auch Geschäfte und Galerien der Potsdamer Straße beteiligen sich an dieser Aktion.