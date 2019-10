Workshop: Trennende Mauern überwinden

Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren können Teil des multimedialen Projektes «Delphic Art Wall» werden.

Auf großen Leinwänden können die Teilnehmer ihre ganz eigene Vision von Freiheit, Toleranz und Vielfalt gestalten. Inspiration finden die Kids in Erzählungen ihrer Eltern, Bekannten oder Großeltern zum Mauerfall und entwickeln darauf ihre eigenen Zukunftsvisionen in Bild und Ton. Ob Comic, Zeichnung, Gemälde oder ein bisschen von allem: Die Fantasie darf sich frei entfalten.



Die fertigen Bilder und deren Ersteller werden mit Smartphones gefilmt und so Teil des europäischen Kunst- und Kulturprojektes «Delphic Art Wall».