Berlinale veröffentlicht Plakatmotiv 2022

Für manche Filmfans sind selbst die Plakate der Berlinale ein Gesprächsthema. Wie sieht das Motiv diesmal aus?

Die Festivalleitung hat den Entwurf am Freitag veröffentlicht. Ein abstrakt gestalteter Bär, mit Brille und Zacken. Die Filmfestspiele in Berlin sollen im Februar 2022 wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden - gelten soll dann mindestens die 2G-Regel. Es hätten also nur Menschen Zutritt, die gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. Die Festivalleitung hält an diesen Plänen weiterhin fest, wie eine Sprecherin am Freitag (10. Dezember 2021) sagte.