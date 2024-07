Neues Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche

In Schöneberg wurde eine unabhängige Anlauf- und Beratungsstelle eröffnet, die von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) betrieben wird. Junge Menschen, die ohne ihre Eltern in Pflegefamilien oder Heimen aufwachsen, können dort bei Problemen aller Art Unterstützung und Hilfestellung finden, wie die Jugendverwaltung mitteilte. Bisher konnten sich Betroffene in Problemlagen ausschließlich an die jeweiligen Träger und Jugendämter wenden.